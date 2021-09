METEO – SFURIATA di TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Temporaneo miglioramento in atto sull’Italia, in un contesto comunque nuvoloso

A seguito di una giornata caratterizzata dall’arrivo di piogge e temporali sui settori più occidentali del Paese e in particolare sulle Alpi occidentali e in Sardegna, dove le aree sudorientali hanno osservato l’arrivo di fenomeni anche intensi con picchi fino a 45 millimetri di pioggia accumulata, le condizioni meteo si trovano attualmente in miglioramento. Tale miglioramento, oltre a risultare tuttavia temporaneo, è inserito all’interno di un contesto che vede cieli perlopiù disturbati sullo stivale.

Maltempo in arrivo al centro-sud domani

Fin dalle prime ore della notte le condizioni meteo torneranno a peggiorare sul basso versante tirrenico e in successiva estensione entro il pomeriggio a buona parte delle regioni meridionali con piogge e temporali localmente con possibili nubifragi. Contemporaneamente, nel pomeriggio, fenomeni convettivi si svilupperanno sulla catena alpina e sull’Appennino Lazio-Abruzzese e immediate vicinanze, per sconfinare successivamente su frusinate e interno latinense. In serata atteso miglioramento con precipitazioni residue sul versante jonico della Calabria e Basilicata. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e settori settentrionali ed occidentali della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali della Sicilia e su quelli costieri della Campania; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, resto di Lazio e Puglia, settori meridionali di Umbria e Marche, Liguria di Ponente e su tutti i settori alpini, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Venti: localmente forti sud-occidentali su Sicilia e Calabria meridionale. Mari: localmente molto mosso il Tirreno meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

