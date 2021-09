METEO – MALTEMPO in AZIONE in ITALIA, atteso temporaneo miglioramento nelle PROSSIME ORE

Maltempo torna in scena sull’Italia

Ormai sembra non essere nemmeno più una novità nell’ultimo periodo. Era infatti andata appena concludendosi una finestra di prolungata instabilità dovuta alla presenza in Italia e nel Mediterraneo centrale di una circolazione depressionaria responsabile di piogge e temporali frequenti in generazione soprattutto nelle ore pomeridiane, talvolta dando origine a fenomeni estremi con danni e disagi. Dopo nemmeno 48 ore di generale stabilità, ecco tornato il maltempo sullo stivale.

L’Anticiclone ci ha provato senza gloria

L’Anticiclone afroazzorriano aveva provato una timida rimonta all’interno del nostro Paese senza però riuscire ad ottenere una durevole gloria. A partire già da ieri ha dovuto cedere al passo dell’avanzamento di correnti più instabili ed umide provenienti dai quadranti occidentali e che hanno originato un vortice ciclonico attualmente posizionato sul Canale di Sardegna e che conta 1014hPa. Tale evoluzione, ha causato fenomeni anche piuttosto intensi soprattutto sulle aree sudorientali della Sardegna.

Forte maltempo in Sardegna, ma anche sulle Alpi occidentali

L’instabilità sta quest’oggi interessando praticamente le aree più occidentali della nostra Penisola. In Sardegna, come abbiamo scritto in precedenza, le aree maggiormente colpite appaiono essere quelle sudorientali, dove si sono registrate punte finanche a 45 millimetri di pioggia. Il maltempo ha comunque interessato (e continua a farlo) le Alpi occidentali, con fenomeni mediamente moderati. Andiamo quindi a scoprire analizzando i principali centri di calcolo, cosa ci dobbiamo attendere per le prossime ore.

