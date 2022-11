Meteo – Si apre fase perturbata nel Weekend, con piogge e temporali anche intensi e neve in Appennino: i dettagli

Peggioramento in atto sull’Italia

L’ingresso di correnti più umide e instabili pilotate dall’affondo di una saccatura depressionaria sul nostro Paese sta determinando un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dovuto all’innesco di una perturbazione che ha portato le prime piogge e i primi temporali anche intensi sulla Sardegna, ma un aumento del tessuto nuvoloso si evidenzia sostanzialmente ovunque, con qualche piovasco sulla Liguria.

Maltempo in estensione nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore il maltempo è tuttavia destinato ad espandersi ulteriormente sulla nostra Penisola, con le piogge e i temporali che stanno già raggiungendo il medio Tirreno e che in serata si allungheranno anche su altri settori dello stivale (scopri quali). A tale evoluzione si accompagneranno temperature pienamente autunnali o, in alcuni casi, tardoautunnali, che non subiranno ancora particolari variazioni rispetto alla giornata di ieri, se non per un iniziale calo dei valori massimi, dovuti ad un ridotto irraggiamento solare.

Si configura un Weekend di maltempo

Tutto va prefigurandosi per un Weekend contrassegnato da pieni connotati autunnali, con il maltempo che sembra interessare l’Italia anche nel fine settimana, grazie alla formazione di un vortice depressionario. Piogge e temporali, localmente anche intensi, interesseranno però principalmente le regioni centro-meridionali, lasciando il settentrione spesso ai margini della fenomenologia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Anzi, qui l’ingresso di correnti più secche, ma più fredde, determineranno ampie schiarite, ma allo stesso tempo un calo delle temperature su valori quasi invernali.

Neve in Appennino, migliora domenica con maltempo residuo

La giornata più instabile sarà senz’altro quella di domani sabato 26 novembre, con la neve che si abbasserà fino a quota 1.000/1.200 metri sul Molise, lievemente più alta sull’Appennino abruzzese. Fenomeni localmente intensi si riverseranno soprattutto al meridione. A seguire, nella giornata di domenica 27, le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento coerentemente con l’allontanamento della perturbazione, in un contesto che porterà ancora instabilità residua sull’estremo sud fino ad almeno la mattina.

