Meteo – Si apre una breve fase di stabilità e relativo bel tempo in Italia, con qualche insidia: ecco i dettagli

Stabilità e bel tempo in tutta Italia
A seguito di qualche nota di residua instabilità tra la notte e le prime ore del mattino odierni, le condizioni meteo sono andate migliorando sulla nostra Penisola riportando condizioni meteo di generale stabilità e relativo bel tempo, con l’avanzamento cioè di qualche schiarita anche ampia, grazie ad un lieve aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, subiscono comunque una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Flusso freddo in discesa sulla Penisola balcanica
Il motivo per cui il clima odierno appare nettamente più freddo rispetto a quello osservato fino a ieri, è che un flusso di correnti ben più fredde è affondato sulla Penisola balcanica, attivando una circolazione di correnti più fresche anche sul nostro Paese. Le temperature, infatti, misurano spesso anche valori inferiori alla media di riferimento, con clima cioè tardo-autunnale se non inizio-invernale nonostante l’assenza di piogge.
Prossime ore dominate da stabilità e bel tempo
Le prossime ore saranno dominate altresì da stabilità e bel tempo grazie ad un regime di ventilazione settentrionale, più secca, ma anche più fredda. A caratterizzare lo stivale quindi non solo la generale assenza di fenomeni, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, ma anche le temperature si confermeranno in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima relativamente freddo.
Pausa dal maltempo si protrarrà anche domani, ma con qualche insidia in serata
La pausa dal maltempo si protrarrà fino a tutta la giornata di domani martedì 28 ottobre, prima di un nuovo peggioramento atteso per mercoledì 29 sul quale approfondiremo in un apposito editoriale. Nel mentre, qualche insidia potrebbe interessare la Liguria di levante già dalla sera di domani stesso, con il transito di qualche piovasco. Le condizioni meteo si manterranno invece più stabili e asciutte altrove, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.