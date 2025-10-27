Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Martedì 28 Ottobre
Meteo – Si apre una breve fase di stabilità e relativo bel tempo in Italia, con qualche insidia: ecco i dettagli

di Salvatore Russo

Meteo - Un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale assicurerà una fase di stabilità e relativo bel tempo in cui tuttavia non mancherà qualche insidia localizzata: ecco dove

Breve pausa dal maltempo in atto in Italia.

Stabilità e bel tempo in tutta Italia

A seguito di qualche nota di residua instabilità tra la notte e le prime ore del mattino odierni, le condizioni meteo sono andate migliorando sulla nostra Penisola riportando condizioni meteo di generale stabilità e relativo bel tempo, con l’avanzamento cioè di qualche schiarita anche ampia, grazie ad un lieve aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, subiscono comunque una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Flusso freddo in discesa sulla Penisola balcanica

Il motivo per cui il clima odierno appare nettamente più freddo rispetto a quello osservato fino a ieri, è che un flusso di correnti ben più fredde è affondato sulla Penisola balcanica, attivando una circolazione di correnti più fresche anche sul nostro Paese. Le temperature, infatti, misurano spesso anche valori inferiori alla media di riferimento, con clima cioè tardo-autunnale se non inizio-invernale nonostante l’assenza di piogge.

Prossime ore dominate da stabilità e bel tempo

Le prossime ore saranno dominate altresì da stabilità e bel tempo grazie ad un regime di ventilazione settentrionale, più secca, ma anche più fredda. A caratterizzare lo stivale quindi non solo la generale assenza di fenomeni, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, ma anche le temperature si confermeranno in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima relativamente freddo.

Pausa dal maltempo si protrarrà anche domani, ma con qualche insidia in serata

La pausa dal maltempo si protrarrà fino a tutta la giornata di domani martedì 28 ottobre, prima di un nuovo peggioramento atteso per mercoledì 29 sul quale approfondiremo in un apposito editoriale. Nel mentre, qualche insidia potrebbe interessare la Liguria di levante già dalla sera di domani stesso, con il transito di qualche piovasco. Le condizioni meteo si manterranno invece più stabili e asciutte altrove, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

