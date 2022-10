Meteo – Siccità ancora preoccupante, fiumi e laghi in secca; ecco quando potrebbe piovere

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo qualche pioggia registrata nel mese di settembre, dando un po di respiro dal punto di vista pluviometrico a parte d’Italia, l’anticiclone è tornato a dominare gli scenari meteorologici sul bacino del Mediterraneo. Alta pressione e caldo fuori stagione, con valori massimi che in alcuni frangenti hanno raggiunto i 10°C di anomalia sul nord Italia e Sardegna, che ad ottobre hanno fatto riscendere i livelli di fiumi e laghi, facendo tornare preoccupante la situazione di siccità su parte del Paese.

Ottobre dominio anticiclonico ed assenza di piogge

A parte qualche pioggia avvenuta ad inizio ottobre su parte del Nordovest, l’anticiclone subtropicale è tornato ad essere il principale protagonista durante questa seconda parte dell’Autunno. Come emerge dalla mappa allegata, anomalie bariche alle quota di 500 hPa risultano marcatamente positive sul Mediterraneo centrale, ma nel complesso su gran parte dell’Europa. In tal modo le umide e piovose perturbazioni atlantiche sono state deviate su latitudini più settentrionali, risparmiando quindi l’Italia. Non solo assenza di piogge, ma il caldo anomalo con massime localmente oltre i +25°C e picchi di +30°C su Sardegna e parte del sud ha accentuato l’evaporazione dell’acqua con nuovo aggravamento della situazione idrica su parte del Paese.

Fiume Po in secca come fosse estate, laghi e fiumi del centro-nord in sofferenza

Secondo l’ultimo report di Coldiretti e del Bacino Distrettuale del Po, il fiume è sceso ad un livello di -2.3 metri rispetto allo zero idrometrico nel punto di rilevamento di Ponte della Becca, in provincia di Pavia, con le rive del Po ancora ridotte a “spiagge” di sabbia. La portata del Po è tuttavia molto bassa lungo tutto il suo tragitto, quindi anche nelle province di Cremona, Reggio Emilia e Ferrara. In conseguenza ad una portata attualmente ai livelli del periodo estivo, il cuneo salino risulta ancora molto esteso, raggiungendo ancora i 20 km dalla foce, quando in questo periodo dovrebbe essere prossimo allo 0! Non solo il fiume Po, ma in sofferenza sono ancora anche i grandi laghi, come il Maggiore al 56% del suo riempimento, il lago di Garda solo al 23% ed Iseo al 26%; va meglio il lago di Como al 72 % del suo riempimento. Situazione preoccupante anche al nordest del Paese, specie tra Veneto e Friuli, ma anche scendendo verso il centro; in Toscana sono in calo tutte le portate dei fiumi, fatta eccezione per l’Arno, così come l’alto corso del Tevere. Nel Lazio cala la portata dell’Aniene ed i livelli dei laghi di Bracciano e Nemi, mentre in Umbria mancano circa 455 litri di portata alle sorgente dei fiumi. In Abruzzo è praticamente in crisi idrica il Bacino di Penne, mentre al sud è la Calabria a patire maggiormente il deficit idrico, soprattutto nell’area della Sila. Va meglio in Sicilia, dove la pioggia non è mancata nell’arco del 2022 e di questo autunno. Torna qualche piogge per novembre? Vediamo i dettagli nella prossima pagina.

Torna qualche pioggia dopo il 3 novembre

Alta pressione e caldo anomalo fino al ponte di Ognissanti, ma il mese di novembre potrebbe far registrare un graduale ritorno delle piogge. Ognissanti infatti, ancora stabile su gran parte dell’Italia, ma con qualche debole pioggia in arrivo sulle regioni di nordovest. Meteo in ulteriore peggioramento tra il 3 e 4 novembre quando un’ansa depressionaria potrebbe scivolare sin verso l’Italia, portando piogge dapprima al nord ed a seguire anche al centro-sud, con annesso un graduale calo delle temperature.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube