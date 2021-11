METEO SICILIA – ALLAGAMENTI e nubifragi nelle ultime ore, prosegue l’ALLERTA METEO ecco dove

Situazione meteo in Italia, maltempo in atto

Salve a tutti cari amici del Centro Meteo Italiano! La seconda settimana di novembre prosegue in compagnia del maltempo autunnale, con una vasta depressione che sta dispensando piogge e temporali in Italia, in particolar modo in Sicilia. La particolare posizione del minimo di bassa pressione sta favorendo l’apporto di correnti umide in risalita dal basso Mediterraneo sui settori Tirrenici. In questo frangente registriamo anche un incremento delle temperature legato a questa ventilazione meridionale.

Correnti meridionali e temperature sopramedia

Grazie al minimo di 1008 hPa posizionato nei pressi delle Isole Baleari, registriamo correnti di scirocco/ostro su buona parte del centro-sud che stanno favorendo l’incremento delle temperature fino a 5-7°C al di sopra delle medie stagionali. Proprio ieri si sono registrate punte fino a 25°C sulle pianure e sulle aree più esposte ai venti caldi; quest’oggi da monitorare in particolar modo la Sicilia, che nelle scorse 12 ore è stata bersagliata da un sistema temporalesco semi-stazionario.

Accumuli parziali da inizio peggioramento sulla Sicilia

Un vasto fronte caldo ha stazionato per molte ore coinvolgendo la Sicilia e determinando precipitazioni piuttosto elevate: dalla rete di monitoraggio SIAS (Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano), si registrano da inizio peggioramento accumuli pluviometrici parziali anche a 3 cifre tra il Trapanese e l’Agrigentino: spicca fra tutti il valore di oltre 300 mm di Castelvetrano; segue Sciacca con circa 240 millimetri e Mazara del Vallo con 120-130 millimetri. Anche le zone interne hanno ricevuto accumuli simili come Contessa Entellina, Salemi e Catalafimi. Attese ora nuove precipitazioni abbondanti sui settori più orientali tra le zone di Agrigento e Ragusa.

