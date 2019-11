METEO – Situazione di EMERGENZA in Piemonte, esonda il Po a Cardè. Dispersi nell’alessandrino, VIDEO

A Torino il Po è sopra il livello di allerta, annullata la maratona

In Piemonte si presenta una situazione di emergenza maltempo. Forti piogge hanno interessato il capoluogo Torino che misura un accumulo ancora provvisorio superiore ai 50 millimetri. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Repubblica” il Comune, alla base delle condizioni meteo e di quelle idrologiche, ha deciso di annullare la maratona in programma per questa mattina.

Esonda il Po nel cuneese, allagato il paese di Cardè

Una delle situazioni più critiche in questo momento stanno interessando il cuneese, dove il Po in piena è esondato mandando praticamente sott’acqua il paese di Cardè, stando a quanto riporta il medesimo quotidiano. Per questo motivo, il Sindaco del paese ha ordinato la rottura di un argine e, se sarà necessario, si procederà anche per la demolizione di un ponte per favorire il deflusso dell’acqua.

Molte le strade chiuse nell’astigiano, il Presidente della Provincia: “Limitate gli spostamenti”

A causa delle frane e degli allagamenti il maltempo ha reso impraticabili e impercorribili anche numerose strade ad Asti e provincia. La decisione, stando a ciò che riporta il sito “ilsecoloxix.it” è stata infatti quella di chiuderle, anche per favorire il più rapido ritorno alla normalità. Il presidente della Provincia Paolo Lanfranco avrebbe consigliato ai cittadini di limitare gli spostamenti e di porre la massima attenzione nel caso in cui questi fossero proprio necessari.