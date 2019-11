Violento nubifragio poco fa: fiumi di acqua e fango invadono le strade, macchine sommerse – VIDEO

Maltempo estremo al nord-ovest

Come è ormai noto, dalla giornata di ieri sabato 23 novembre è in corso una forte ondata di maltempo estremo sulle regioni nord-orientali, che localmente hanno riportato accumuli medi di mesi di pioggia in sole 24 ore. Ciò ha ovviamente causato numerosi problemi tra i quali troviamo pesanti allagamenti, frane e esondazioni. Le condizioni meteo in questi settori miglioreranno solo a partire dalla serata e in un contesto comunque piuttosto nuvoloso e umido.

Maltempo anche al sud Italia

Grazie al lento spostamento della depressione mediterranea verso il Tirreno, il maltempo si è successivamente spostato sui settori tirrenici e anche al sud Italia, dove nel corso della notte si sono riscontrati forti nubifragi. La regione più colpita e dove si registrano allagamenti anche pesanti, sembra ad ora essere la Calabria, come vedremo.

Allerta rossa in tutta la Calabria

La situazione di criticità, di disagio e di potenziale pericolo era già stato ottimamente previsto ieri dal Dipartimento di Protezione Civile che ha diramato per oggi un’allerta meteo rossa valevole per tutta la durata della giornata e per tutto il territorio regionale. Anche in questo caso, l’ondata di intenso maltempo, come vedremo, non si è fatta attendere più di tanto.