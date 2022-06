METEO – SOLE e CALDO in Italia almeno fino al WEEKEND con massime fino 35/36°C, ma anche TEMPORALI pomeridiani

Giornata odierna con caldo e temporali pomeridiani

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro meteo Italiano. Un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso tra Mediterraneo ed Europa occidentale portando condizioni meteo piuttosto stabili anche sulla Penisola Italiana, anche se trovandosi sul bordo orientale del promontorio è soggetta ad infiltrazioni fresche in quota con conseguente instabilità pomeridiana. Nel pomeriggio sono infatti attesi acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi centro-orientali, lungo l’Appennino e sulle zone interne della Sicilia. Locali fenomeni in serata sulle pianure di Nord-Est. Temperature sopra la media di alcuni gradi specie al Centro-Nord, con massime fino a raggiungere i 35°C su Piemonte, Lombardia, zone interne centrali tirreniche e Sardegna.

Anche domani spiccata instabilità pomeridiana specie al Centro-Sud

Nella giornata di domani il promontorio anticiclonico inizierà ad espandersi verso est, portando un aumento dei valori di geopotenziale sulla Penisola Italiana, attenuando cosi l’instabilità pomeridiana, ma soprattutto al Nord-Ovest. Acquazzoni e temporali pomeridiani saranno infatti ancora attesi sulle Alpi centro-orientali e sulle zone interne del Centro-Sud, localmente anche intensi tra Abruzzo, Molise e Campania e con sconfinamenti entro la serata sulle regioni tirreniche centro-meridionali, localmente fin sulla costa. Le temperature tenderanno leggermente ad aumentare.

Weekend con tanto sole e poche piogge in Italia

I principali modelli confermano per il prossimo weekend un espansione del promontorio anticiclonico verso levante mentre viene eroso ad ovest da una saccatura atlantica che lambirà i settori più occidentali dell’Europa. Il promontorio africano si troverà cosi esteso dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centro-orientale, mentre una saccatura d’aria fredda in quota si allungherà dall’Europa orientale verso il Mediterraneo orientale. Bel tempo quindi in Italia con cieli soleggiati e temperature sopra la media, anche se non mancheranno acquazzoni e temporali tra Calabria e Sicilia.

Temperature sopra la media specie al Centro-Nord, più fresco al Sud

Al momento troviamo anomalie positive di temperatura soprattutto sull’Italia centro-settentrionale con valori sopra media anche di 5-7 gradi e massime fino a 35°C in Pianura Padana e fino anche a 36°C sulle regioni centrali del versante tirrenico e sulla Sardegna. Situazione destinata a rimanere pressoché invariata almeno fino al weekend quando l’anticiclone dominerà lo scenario meteo e anzi a ridosso delle Alpi l’aria potrebbe scaldarsi ulteriormente. Maggiore incertezza per la prossima settimana ma con il modello GFS che sembra aver abbandonato la strada del peggioramento meteo per prolungare ulteriormente la fase calda anche in Italia.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni