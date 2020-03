METEO – SOLE e CALDO in ITALIA fino a PASQUA o scossoni INVERNALI con GELO e NEVE? Ecco la tendenza

Meteo Italia: Anticiclone in rimonta

Di nuovo sole prevalente da nord a sud nei prossimi giorni grazie all’Anticiclone che posizionerà i suoi centri di massima pressione nei pressi dell’arco alpino. Qualche grado in meno stamani complici i cieli sereni, temperature tuttavia destinate a salire rapidamente nelle ore centrali della giornata odierna con il picco dell’ondata di caldo previsto da Giovedì e nel corso del prossimo weekend quando raggiungeremo facilmente i 20°c in diverse città della penisola e localmente anche i 24°c.

Meteo Italia, Anticiclone e con esso sole e clima primaverile fino a quando?

In questi giorni è in atto una nuova rimonta anticiclonica in Italia, sole e clima gradevole in molte regioni dell’Italia eccetto all’estremo sud, sia oggi che domani non si escludono possibili fenomeni su Sicilia e Calabria meridionale, ma si tratterà di precipitazioni deboli e isolate. La terza settimana del mese di Marzo trascorrerà all’insegna del tempo stabile su quasi tutta Italia. Tuttavia, l’anticiclone non avrà fissa dimora in Italia, e allora cosa ci attendiamo nel lungo termine?

Anticiclone senza una fissa dimora

Stando alle uscite dei principali modelli meteo da alcuni giorni a questa parte sembra che per l’Europa si possa aprire un’ ipotesi di scenario meteo invernale a ridosso della fine di Marzo. L’anticiclone di matrice azzorriana potrebbe innalzarsi si latitudine dall’Italia alla Scandinavia o Regno Unito favorendo così la discesa di aria gelida sull’Europa meridionale e orientale. Al momento sembra troppo presto per stabilire i dettagli di questa ondata di freddo che potranno essere chiariti in prossimità dell’evento.