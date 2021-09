METEO – SPRINT dell’AUTUNNO per inizio OTTOBRE: forte MALTEMPO in arrivo?

Maltempo frequente negli ultimi giorni su gran parte del centro-nord

Va confermandosi anche oggi una fase piuttosto perturbata per gran parte delle regioni centro-settentrionali, con la formazione e lo sviluppo nel corso di questo pomeriggio di piogge e temporali anche localmente intensi in Liguria, ma anche sull’Appennino Tosco-Emiliano e in successivo sconfinamento verso le aree interne dell’Emilia-Romagna. I fenomeni sono apparsi perlopiù localizzati, ma molto forti, non mancando purtroppo di recare disagi e allagamenti anche questa volta, come vedremo nel presente editoriale. Un ulteriore peggioramento sta peraltro interessando questa sera alcune aree dell’estremo nord Italia (scopri quali).

Temporali e possibili nubifragi in arrivo per domani, neve oltre i 2.000; prossimi giorni instabili

La giornata di domani domenica 19 settembre sarà probabilmente la più instabile dei prossimi giorni: un impulso perturbato rinnoverà le condizioni di maltempo che assumeranno carattere intenso in particolar modo sull’estremo nordovest, ma localmente anche sul resto del nord entro sera. Forti piogge e possibili nubifragi potrebbero interessare ancora una volta anche l’alta Toscana. L’instabilità interesserà le medesime zone, a carattere meno diffuso e meno intenso, anche per lunedì 20 e risulterà in attenuazione martedì 21, nonostante un ulteriore peggioramento sembra affacciarsi in serata in Sardegna a causa di una depressione africana.

Tendenza a lungo termine, proiettiamoci verso ottobre

Illustrate quelle che sono attualmente le previsioni dei prossimi giorni e presentata una parte di settimana, la prossima, contrassegnata dal maltempo quantomeno sulle regioni centro-settentrionali, ci andiamo dilungato nel prosieguo del presente editoriale su una tendenza a lungo termine, proiettandoci verso il mese di ottobre. Per tracciare la tendenza che ritrovate nel prossimo paragrafo ci serviamo, come al solito, dei principali centri di calcolo, in particolare di quello americano GFS.

