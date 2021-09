METEO – TEMPORALI e ACQUAZZONI anche violenti in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Fase instabile sull’Italia, ma non per tutti

Assistiamo anche oggi, in maniera meno diffusa, una giornata perturbata che interessa solo specifici settori del Paese. Piogge e temporali localizzati hanno infatti sferzato e continuano a farlo l’Emilia-Romagna, con i nuclei temporaleschi originati a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano. Viene sostanzialmente confermata la fase di maltempo che da qualche giorno si è aperta sullo stivale a causa di un corridoio di aria instabile di natura atlantica che non interessa però la totali della Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Clima estivo al sud, nonostante i cieli spesso non limpidi

La presenza di una perturbazione che agisce sui settori centro-settentrionali del Paese è responsabile di un richiamo di correnti molto calde di natura africana che, soprattutto nei passati giorni, ha portato localmente picchi di temperatura notevoli per il periodo e fino a +36/+37°C in particolar modo nel catanese. Il clima estivo ha comunque interessato generalmente le regioni meridionali dello stivale, seppur con cieli non sempre limpidissimi, anzi anche spesso nuvolosi.

Previsto forte maltempo nelle prossime ore

Non è dunque finita qui l’ondata di maltempo che da giorni interessa le regioni centro-settentrionali della nostra Penisola e che ha messo nel mirino soprattutto la Toscana, dove si sono segnalati i disagi e gli allagamenti più frequenti a causa proprio dei fenomeni intensi. Nelle prossime ore infatti, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sono attesi ancora acquazzoni e temporali anche violenti su determinate zone dello stivale, scopriamo quali.

