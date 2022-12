Meteo – Sprint dell’Inverno con neve a quote medio-basse in arrivo anche nel Weekend, ma non ovunque: i dettagli

Dicembre fin qui dinamico

Uno dei dicembre più dinamici fino a questo momento sta interessando la nostra Penisola, con ripetuti affondi perturbati anche di origine polare marittima in grado di portare la neve a quote medio-basse in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Attualmente le condizioni meteo sul nostro Paese risultano in prevalenza stabili e asciutte salvo qualche eccezione, ma nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, la musica è destinata a cambiare.

Peggioramento in arrivo sull’alto versante tirrenico nelle prossime ore, neve a quote collinari sull’Appennino ligure

Nel corso delle prossime ore la rapida progressione di una perturbazione di origine polare marittima in arrivo dai quadranti occidentali porterà un peggioramento delle condizioni meteo a partire dall’alto versante tirrenico, con estensione del maltempo verso l’Emilia e il basso Piemonte con neve fino a 600/700 metri sull’Appennino ligure. Qualche rovescio potrebbe coinvolgere anche altre aree dello stivale (scopri quali), con la quota neve destinata ulteriormente a calare e il maltempo ad estendersi nella notte, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fin sui 400/500 metri nella notte sull’Appennino ligure, a quote collinari anche in Trentino Alto Adige; forte maltempo in arrivo in Italia

L’ulteriore avanzamento della perturbazione che impatterà con la nostra Penisola e l’ulteriore apporto di correnti fredde che trasporterà con sé determinerà nella notte un abbassamento della quota neve che potrebbe scendere fin sui 400/500 metri sull’Appennino ligure, mentre rovesci si estenderanno sul resto del nord, con neve a quote collinari anche in Trentino Alto Adige. Il maltempo intensificherà peraltro la sua attività, con fenomeni localmente possibilmente intensi e a carattere di nubifragio soprattutto tra alta Toscana e levante ligure tra la notte e la prima parte del pomeriggio stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tempo che in serata tenderà a migliorare con fenomeni ancora insistenti su medio Tirreno (specie Lazio), Sardegna occidentale (specie sassarese) e Umbria. Nel Weekend nuova perturbazione in arrivo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve a quote medio-basse sull’Appennino Tosco-Emiliano per domenica

Il maltempo continuerà ad interessare l’Italia nel Weekend per l’arrivo di una nuova perturbazione, anche questa volta di stampo polare, con maggiore contributo artico tuttavia a partire dalla giornata di domenica 11 dicembre, quando le temperature potranno abbassarsi anche al centro-sud e la neve scendere fin sui 300/600 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano, dipendentemente dai settori (ma tendenzialmente più bassa su sponda emiliana). Per sabato 10 la quota neve sarà invece ancora stellare al centro-sud, con maltempo che coinvolgerà principalmente il medio-basso versante tirrenico con possibili locali nubifragi, ma con piogge e temporali attesi più o meno in tutto lo stivale ad eccezione delle regioni nordoccidentali, che rimarranno maggiormente in ombra pluviometrica. L’inverno pertanto sprinta, ma non lo farà limpidamente ovunque, con temperature più basse che si raggiungeranno principalmente al settentrione e solo successivamente anche al centro-sud.

