Meteo – Isolato maltempo in azione in Italia, nelle prossime ore peggioramento in arrivo con neve collinare: ecco dove

Prevalente stabilità resiste sul nostro Paese con qualche eccezione

Nella mattinata odierna le condizioni meteo appaiono ancora prevalentemente stabili e asciutte, alla stregua di quanto osservato spesso nella corrente settimana. Tuttavia, proprio come successo spesso durante questa settimana, non manca qualche eccezione di maltempo, come vedremo anche nel prossimo paragrafo, dovuta alla presenza di un flusso di correnti polari che continua a scorrere sul Mediterraneo centrale, responsabile peraltro di un generale contenimento delle temperature specie al settentrione, con valori decisamente più miti al centro-sud, soprattutto nelle ore notturne.

Isolato maltempo colpisce le aree tra basso Lazio e alta Campania

Come annunciato precedentemente, la presenza di un flusso di correnti polari all’interno del bacino del Mediterraneo generale qualche rovescio isolato che colpisce, in maniera anche occasionalmente intensa, le aree al confine tra Lazio e Campania. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo si mantengono invece notevolmente più stabili, con temperature invernali al nord e più miti sulle regioni centro-meridionali.

Prossime ore peggioramento in arrivo sul Mediterraneo centrale

In queste ore una perturbazione di origine polare marittima progredisce dall’Europa occidentale puntando proprio la nostra Penisola. Stando a quanto prospettato dai principali centri di calcolo l’avanzamento verso est determinerà un peggioramento delle condizioni meteo all’interno dello stivale, che andrà principalmente ad interessare nelle prossime ore specifici settori del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Neve a quote collinari sull’Appennino ligure, maltempo sull’alto versante tirrenico e Campania

Il maltempo inizierà ad interessare la nostra Penisola a partire dai settori più occidentali in serata, coinvolgendo in primis l’alto versante tirrenico con temperature in forte calo e neve che scenderà, sull’Appennino ligure, a partire dai 600/700 metri. Tale evoluzione attiverà una ventilazione di scirocco sostenuta che manterrà invece le temperature più alte al centro-sud, dove il tempo si manterrà al momento relativamente più stabile con al più qualche rovescio plausibile in Campania.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.