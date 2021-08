METEO – SQUILLO dell’AUTUNNO nel WEEKEND, forte MALTEMPO col ritorno della NEVE in montagna

Maltempo in Italia, allerta al sud

Anche nella giornata odierna, così come nelle ultime, l’afflusso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica stanno portando un visibile peggioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali. Nella fattispecie di oggi l’instabilità si concentra soprattutto sulle regioni meridionali del Paese, dove è vigente un’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile. Isolati rovesci o temporali anche nel Lazio e in Abruzzo, meglio altrove.

Prossime ore miglioramento, ma attesi ancora nubifragi

In un quadro meteorologico presentato come in precedenza, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola nelle prossime ore andranno mediamente migliorando, con i fenomeni che andranno quindi ad esaurirsi in molte zone del Paese. In molte, ma non in tutte: infatti, persisterà la possibilità non solo di isolati e residui rovesci sulla Calabria tirrenica, ma il rischio di nubifragi sarà concreto fino almeno la prima parte di serata in Puglia, prima che essi traslino ulteriormente verso oriente in pieno mare.

Maltempo anche per domani ed occhio al weekend

Un nuovo impulso di origine nordatlantica prenderà forma proprio dalla giornata di domani venerdì 27 agosto e in particolare a partire dalla seconda parte del giorno in questione. Temporali cominceranno ad originarsi e nelle Marche e in Romagna, ma fin dalle prime ore di sabato 28 il maltempo si estenderà anche ad altri settori del Paese stando ai principali centri di calcolo. Nel weekend sarà infatti sensibile ed evidente un netto cambio di circolazione sull’Italia con l’autunno che inizia a scaldare i motori, come vedremo nel prossimo paragrafo.

