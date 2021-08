METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI ancora in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata centro-meridionale, Puglia centro-meridionale, settori settentrionali della Sicilia centrale e versante ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia e su zone interne centrali e settori meridionali del Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli; isolate dal pomeriggio, a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, in estensione serale alle pianure e coste di Veneto centro-settentrionale e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sui citati settori pianeggianti e litoranei, ove i fenomeni fra tarda serata e nottata assumeranno carattere sparso. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime localmente elevate sulla Sicilia orientale. Venti: tendenti a forti sud-occidentali dalla serata sulla Sardegna settentrionale e localmente su coste settentrionali toscane e crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano. Mari: tendenti a molto mossi dalla sera-notte il Mar Ligure e il Tirreno centrale prospiciente le Bocche di Bonifacio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Nella giornata di domani giovedì 26 agosto l’afflusso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica continueranno ad alimentare il maltempo sul nostro Paese che questa volta concentrerà il proprio raggio d’azione principalmente sulle regioni meridionali con calo delle temperature al passaggio dei fenomeni. Quest’ultimi potranno essere sparsi o addirittura diffusi, con temporali localmente a carattere di nubifragio possibili in Puglia tra pomeriggio e sera. Residua e isolata instabilità pomeridiana al centro in particolare nel frusinate e in Abruzzo, più asciutto e relativamente più stabile altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile, ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 26 agosto 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.