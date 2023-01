Meteo – Stabilità ancora prevalente in Italia grazie all’Alta pressione, ma è in arrivo il capolinea: ecco perché

Tempo in prevalenza stabile

Assistiamo nella giornata odierna all’ennesima giornata di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, dovuta essenzialmente alla netta predominanza dell’Alta pressione di matrice azzorriana (ma con componente subtropicale) che inizia per la verità a mostrare i primi segnali di cedimento. Dopo un’Epifania generalmente stabile infatti, qualche piovasco sta iniziando ad interessare i settori più settentrionali del Tirreno.

Piovaschi in azione sull’alto versante tirrenico, clima ancora relativamente mite

L’avvicinarsi di una saccatura depressionaria in arrivo dai quadranti nordoccidentali porta un iniziale peggioramento delle condizioni meteo che in queste ore già si traduce con l’ingresso di qualche piovasco sul settore tirrenico settentrionale. Gli effetti dell’Anticiclone però rimangono ancora prevalenti, con stabilità abbastanza diffusa sia pur in un contesto di cieli prevalentemente nuvolosi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. E, non a caso, il clima appare ancora relativamente mite.

Prossime ore ancora piovaschi

Tuttavia la tendenza ad un peggioramento è ormai tracciata dalle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, che confermano l’ulteriore ingresso di piovaschi nelle prossime ore sull’alto versante tirrenico, con particolare interessamento soprattutto della Liguria. Tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, qualche nota di maltempo potrebbe estendersi anche in altre zone del Paese, in un contesto termico che almeno inizialmente non subirà variazioni rilevanti.

Deboli rovesci plausibili anche sulle pianure del basso Piemonte

Deboli rovesci potranno inoltre estendersi, come preannunciato in precedenza, sulle pianure del basso Piemonte. In tutti i settori, anche per quelli dell’alto versante tirrenico, i fenomeni appariranno deboli e piuttosto localizzati, con accumuli davvero irrisori. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, nonostante un arretramento dell’Alta pressione che non si tradurrà, come scritto precedentemente, ancora in variazioni termiche significative, ma che preluderà comunque un peggioramento ben più ampio a partire da domani, come approfondiremo in appositi editoriali.

