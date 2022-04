METEO – STABILITA’ dominante in ITALIA, ma qualche PIOVASCO sarà possibile nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tempo stabile su tutta la nostra Penisola

Ancora una volta, così come negli ultimi giorni, le condizioni meteo appaiono generalmente stabili sulla nostra Penisola grazie agli effetti predominanti dell’Alta pressione di matrice africana. Le temperature inoltre continuano ad aumentare gradualmente, ma costantemente rispetto a quanto registrato nei giorni trascorsi, iniziando a raggiungere valori che si attestano anche oltre la media del periodo, nonostante il transito talvolta di nubi cariche di pulviscolo sahariano che ostacolano in alcuni casi l’irraggiamento solare.

Perturbazione afro-mediterranea sui settori nordafricani

Mentre dunque sulla nostra Penisola insistono condizioni meteo di generale stabilità, una goccia fredda che ha innescato una perturbazione afro-mediterranea è attualmente centrata sull’Algeria e sta portando maltempo su buona parte dei settori nordafricani. Tale perturbazione avanzerà nelle prossime ore in direzione est, avvicinandosi di fatto all’Italia che risentirà minimamente (almeno nelle prossime ore) di quest’evoluzione, come vedremo nel presente editoriale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Possibile qualche piovasco nelle prossime ore

Il suddetto avanzamento della perturbazione afro-mediterranea nelle prossime ore dunque minerà la struttura anticiclonica che per qualche giorno ha tenuto sotto scacco la nostra Penisola, sospinto sull’Italia anche dal moto ciclonico della perturbazione stessa, con conseguenti primi segnali di cedimento sotto il profilo meteorologico sullo stivale. Questi si manifesteranno attraverso l’ingresso di qualche iniziale piovasco stando ai principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

