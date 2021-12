METEO – STABILITA’ minacciata dall’arrivo in ITALIA di un flusso di correnti ARTICHE, i dettagli

Stabilità in Italia nel corso di questa settimana

Gran parte di questa settimana è fin qui trascorsa in maniera nettamente più stabile rispetto a tutte quelle passate negli ultimi mesi. Un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana si è eretto su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale assicurando condizioni meteo di generale stabilità accompagnata peraltro da un clima che si è mantenuto invernale, con temperature intorno alla media del periodo o poco oltre, specie al centro-sud. Anche oggi le immagini satellitari testimoniano un quadro meteorologico incline alla stabilità, con bel tempo generale.

Presenza di correnti artiche sulla Penisola balcanica

La presenza di correnti artiche sulla Penisola balcanica ha fatto sì che in Italia comunque fluisse aria più fresca e in grado di contenere le temperature intorno alla media del periodo o comunque non molto oltre, come specificato in precedenza. Tuttavia, come vedremo nel presente editoriale, tali correnti potranno essere responsabili di un peggioramento imminente sullo stivale, che verrà associato ad un ulteriore calo delle temperature. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Stabilità anche per stasera

Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un campo di Alta pressione di origine azzorriana resisterà ai tentativi di un flusso di correnti artiche presenti sul settore balcanico di affondare verso il Mediterraneo centrale e le condizioni meteo dunque dovrebbero mantenersi ancora generalmente stabili nelle prossime ore. Tale situazione potrebbe volgere però in un sostanziale mutamento nella giornata di domani sabato 18 dicembre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.