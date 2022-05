METEO – Stagione ESTIVA pronta al decollo: TEMPERATURE fino a +28°C la prossima settimana

Italia nella morsa del maltempo

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ultima immagine satellitare che mostra una una fitta e vasta coltre nuvolosa che sta attanagliando la nostra penisola: siamo nel vivo della prima perturbazione del mese di maggio, che sta portando precipitazioni anche intense su alcune regioni: i fenomeni più importanti si registrano sul Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e anche la Sardegna. Attese nelle prossime ore anche precipitazioni da instabilità pomeridiana sull’arco Alpino e solo tra stasera e stanotte un coinvolgimento del sud Italia. Maltempo anche domani, 6 maggio con molte nubi e piogge diffuse.

Forti piogge domani ecco dove

Grazie al progressivo spostamento della goccia fredda che si posizionerà al centro del Tirreno, nella giornata di domani avremo ancora precipitazioni diffuse: specie nelle ore diurne le precipitazioni saranno costanti sulle regioni del centro-nord con fenomeni anche temporaleschi sulla dorsale Appenninica e sulla Sardegna settentrionale. Fenomeni più sporadici su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. In serata le precipitazioni insisteranno sulle regioni Adriatiche, su quelle del nord-est ed ancora sulle isole maggiori. A causa dei quantitativi pluviometrici attesi il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo. Il fine settimana risulterà ancora instabile, ecco perché.

Tendenza meteo per il weekend: gli ultimi dettagli

Meteo weekend – Il primo fine settimana del mese di maggio sarà caratterizzato da spiccata variabilità ed instabilità pomeridiana specie sui rilievi. Particolare attenzione alla Sicilia nella giornata di sabato che potrebbe registrare piogge piuttosto importanti nel corso delle 24 ore. Da domenica atteso un graduale miglioramento anche se non mancherà ancora l’instabilità nel corso delle ore pomeridiana su tutta le penisola. Dalla prossima settimana l’estate prenderà il sopravvento con una fase più stabile e decisamente mite in Italia. Scopriamo tutti i dettagli nell’ultimo paragrafo.

Assaggio d’estate, con temperature fino a +28°C ecco dove

Tendenza meteo – Sembra ormai confermata dai modelli una fase più stabile e mite per l’Italia dalla prossima settimana: un robusto anticiclone di matrice azzorriana si andrà ad estendere dalla giornata di lunedì tra Gran Bretagna e Francia. In una prima parte della settimana avremo ancora instabilità con rovesci pomeridiani specie al centro-sud; da martedì è atteso un maggiore coinvolgimento anche dell’Italia, con un graduale aumento di pressione al suolo e della stabilità atmosferica. Le temperature potranno raggiungere punte fino a 26-28°C su Pianura Padana, Tavoliere delle Puglie e Isole Maggiori. Vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo per saperne di più!

