METEO – STOP al MALTEMPO in ITALIA, ma sarà BREVE anche questa volta: PRIMAVERA in CRISI, i dettagli

Nella corrente settimana si è fin qui assistito ad una vivace alternanza tra brevissimi fasi stabili garantite dalla rimonta dell’Anticiclone ad altrettanto rapide fasi di maltempo che hanno riportato piogge e occasionali temporali. Instabilità residua ha per la verità interessato alcune aree del meridione come Campania, Calabria, Basilicata e Puglia fino a questa mattina prima di un definitivo miglioramento a causa dell’allontanamento della perturbazione verso est. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Alto versante tirrenico nel mirino di deboli e localizzati rovesci; possibili piovaschi localizzati anche in Calabria; il maltempo è già alle porte dell’Italia

In un contesto di condizioni meteo che si manterranno quindi generalmente stabili sul nostro Paese, nella serata odierna è previsto l’ingresso di qualche possibile blando e rapido piovasco sull’alto versante tirrenico, in particolare tra alta Toscana e Liguria orientale. Dopo una breve pausa tuttavia qualche isolato e debole rovescio potrebbe interessare anche le aree costiere della Calabria tirrenica ed immediato entroterra. Si tratterà in ogni caso di accumuli comunque molto deboli se non del tutto assenti addirittura. Il localizzato maltempo, per quanto irrilevante in serata, preluderà ad una fase instabile che inizierà ad interessare nuovamente l’Italia a partire dalla giornata di domani venerdì 8 aprile: ancora una volta la pausa dalle piogge risulterà molto breve, con la primavera in difficoltà.