PREVISIONI METEO domani 7 aprile: tempo in miglioramento in ITALIA ma con residui fenomeni al Sud

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attesa instabilità sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Trentino, con neve oltre i 2000 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito. Residue precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 7 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su tutti i settori, salvo locali aperture sulla Sicilia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Cilento, Basilicata, Puglia e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni. In serata tempo in graduale miglioramento con residue piogge sui settori Tirrenici meridionali; sereno altrove. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.