METEO – STOP al MALTEMPO in ITALIA, PIOGGE in esaurimento nelle PROSSIME ORE salvo qualche eccezione, ecco dove

Altra giornata contrassegnata dal maltempo

L’Italia appare nel mirino del maltempo ormai da qualche giorno a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di natura atlantica, con piogge e occasionali temporali che hanno interessato alcune zone del Paese anche nella giornata odierna, specie nella prima parte, colpendo principalmente il sud. Un parziale coinvolgimento anche dell’Abruzzo è stato riscontrabile in mattinata, mentre altrove le condizioni meteo appaiono in evidente miglioramento.

Migliora al centro-nord

Mentre al sud dunque ha continuato nella giornata odierna a imperversare il maltempo con la Protezione Civile che aveva persino emesso un’allerta, sulle regioni centro-settentrionali le condizioni meteo appaiono decisamente più stabili e migliori rispetto agli altri giorni, con ampie schiarite e cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Il tutto accompagnato da temperature mediamente in generale rialzo sullo stivale, grazie alla spinta di un nuovo Anticiclone.

Prossime ore verso un miglioramento

E’ proprio a causa di questo nuovo forcing che l’Alta pressione di origine subtropicale sta attuando già in queste ore che nelle prossime le condizioni meteo sulla nostra Penisola saranno caratterizzate da un miglioramento, con il graduale esaurimento della fenomenologia, come suggerito anche dai principali centri di calcolo. Tuttavia, persisteranno dei rovesci residuali in serata su alcune aree dell’Italia, come vedremo nelle prossime ore.

Isolati e residui rovesci sulle zone tirreniche della Sicilia

Un miglioramento riguarderà praticamente interamente il sud Italia, con i fenomeni che in maniera del tutto residuale e perlopiù isolata continueranno a colpire in serata solamente i settori relativi alla sponda tirrenica della Sicilia. I rovesci saranno comunque scarichi di attività elettrica e mediamente deboli o moderati. Le temperature subiranno un aumento in tutto il Paese con clima che tuttavia dovrebbe mantenersi ancora gradevole nelle aree di pianura quantomeno nelle ore notturne.

