METEO – STOP della PRIMAVERA, rivalsa dell’INVERNO con GELO e NEVE in arrivo in ITALIA ma fino a quando?

Meteo Italia: colpo di scena con l’Inverno di ritorno

La Primavera appena iniziata secondo il calendario astronomico trova subito una forte battuta d’arresto con l’Anticiclone della scorsa settimana verso terre solitamente molto fredde e il freddo verso terre solitamente più temperate come l’Italia. Correnti russe stanno arrivando ora sul Paese con temperature fino a -35°c alla quota di geopotenziale di 500 hPa previste per domani, -9°c alla quota di geopotenziale di 850 hPa. Attenzione alla neve che potrebbe raggiungere quote pianeggianti su diverse regioni centro-meridionali.

Meteo Italia: temperature in calo anche di 15°c rispetto i giorni scorsi

L’ Inverno 2019-2020 è risultato fortemente condizionato dalla salute straordinaria del Vortice Polare con temperature oltre la media e con precipitazioni scarse in gran parte dell’Europa e in tutta Italia. Tuttavia ora il mese di Marzo ci riserverà scenari tipicamente invernali con neve in arrivo già nelle prossime ore su Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo. Attenzione poi ad un nuovo impulso di maltempo invernale tra Mercoledì e Giovedì dal sud Italia a risalire verso nord con i fiocchi che cadranno anche abbondanti in Calabria, Basilicata, Puglia senza escludere le colline adiacenti a Roma.

Meteo Italia: un inizio di primavera con gelo e neve

Gelo e neve in arrivo al centro e al sud Italia entro le prossime 24-48 ore e fino in pianura o lungo le coste. Attenzione poi ad un nuovo impulso di maltempo con piogge, locali nubifragi e ancora neve fino a quote molto basse tra la giornata di Mercoledì e quella di Giovedì 26 Marzo. Particolarmente colpite in questo caso risulteranno la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Puglia.