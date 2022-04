METEO – SUPER ANTICICLONE assicura STABILITA’ e TEMPERATURE in aumento per alcuni giorni, ecco fino a quando

Tempo in notevole miglioramento sull’Italia

A seguito di una notte e una mattinata in cui il maltempo si è comunque azionato su alcune aree nordorientali con rovesci sparsi o localizzati che hanno portato al suolo un accumulo comunque decisamente spesso anche inferiore al millimetro specie in Veneto, il tempo appare in deciso miglioramento sull’Italia. Questo a causa dello spostamento delle correnti più instabili sul settore balcanico, sospinte tra l’altro dall’elevazione di un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana.

Generale stabilità anche in serata con temperature relativamente miti

A partire quindi da questo pomeriggio le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, come testimoniato anche dalle immagini satellitari, stanno notevolmente migliorando con diverse schiarite e cieli che si presentano ovunque sereni o poco nuvolosi, con addensamenti più consistenti solamente nelle zone interne delle Marche nel corso di questo pomeriggio. Tempo che si manterrà stabile anche in serata con temperature relativamente miti e percettivamente più piacevoli rispetto ai passati giorni.

Prossimi giorni stabilità e temperature in graduale, ma costante aumento

L’Alta pressione di matrice afroazzorriana continuerà a tenere sotto scacco la nostra Penisola anche nei prossimi giorni, con un quadro sinottico che dunque non incorrerà in variazioni significative: ciò significa che le condizioni meteo in Italia si manterranno generalmente stabili anche nei prossimi giorni e fino ad almeno la giornata di venerdì 29 aprile, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e con temperature in graduale, ma costante aumento come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temperature finanche i +22°C al nord, fino a +26°C sulle Isole Maggiori

Le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni in particolare sulle aree settentrionali della nostra Penisola, dove le colonnine di mercurio arriveranno a toccare i +22°C e localmente anche valori superiori a tale soglia. Clima decisamente primaverile in Italia con picchi fino a +24°C sulle regioni centrali tirreniche e fino a +26°C sulle Isole Maggiori, localmente anche oltre. A ciò si assocerà bel tempo con cieli che varieranno sul nostro Paese da sereni a parzialmente nuvolosi. Dal weekend la situazione potrà cambiare, ma su tale evoluzione approfondiremo maggiormente in un apposito editoriale.

