METEO – SUPER ANTICICLONE si imporrà sull’ITALIA e su gran parte d’EUROPA, ecco quando

Domani maltempo sulle Isole Maggiori e catanzarese

Nella giornata di domani venerdì 3 marzo si faranno ancora sentire in Italia gli effetti del campo di bassa pressione presente sul Nordafrica, con piogge che continueranno ad interessare in special modo le Isole Maggiori come nella giornata odierna. L’instabilità però, nella fattispecie di domani, cercherà di estendersi anche lungo la Calabria jonica, interessando almeno in previsione esclusivamente il catanzarese. I fenomeni saranno tuttavia ancora una volta deboli o moderati, con accumuli altrettanto scarsi.

A partire dal weekend la primavera si prende lentamente la scena

La presenza del campo di bassa pressione sul Nordafrica blocca di fatto l’Alta pressione che si vede impossibilitata a riprendersi inizialmente il controllo del Mediterraneo e della nostra Penisola. A partire però dal prossimo weekend tale perturbazione si sposterà verso est, aprendo la strada all’espansione dell’Anticiclone su latitudini più settentrionali. Tuttavia, la presenza della perturbazione sul Mediterraneo orientale causerà qualche disturbo in particolar modo sul sud Italia, a causa dei flussi instabili provenienti appunto da est.

Settimana santa in prevalenza stabile salvo locali disturbi

La prossima settimana che rappresenta nient’altro che la settimana santa, trascorrerà all’insegna della prevalente stabilità sulla nostra Penisola grazie alla presenza di un campo anticiclonico nel Mediterraneo. Quest’ultimo tuttavia non impedirà l’inserimento talvolta di alcuni flussi instabili, inizialmente sul sud Italia e in un momento successivo al nord. Questo potrebbe arrecare qualche locale disturbo di maltempo sul territorio nazionale, con fenomeni comunque brevi e occasionali.