METEO – SUPER COOLING del VORTICE POLARE, quali conseguenze per l’INVERNO?

Correnti fredde si spostano verso est, nuova rimonta anticiclonica in Italia

Sulla nostra Penisola abbiamo visto di tutto negli ultimi giorni: per i primi giorni del mese di febbraio tutta Italia ha assaporato un clima più tardo primaverile, con picchi di temperature fino a +27°C e oltre in Piemonte e sulla Sardegna. Dopodiché un’ondata di freddo proveniente direttamente dalle Isole Svalbard ha messo nel bersaglio lo stivale provocando condizioni di maltempo invernale con neve a bassa quota e un crollo delle temperature nell’ordine anche di 15°C. E ora cosa ci aspetta?

L’Alta pressione avvolgerà l’Italia per tutto il weekend, non senza qualche nebbia e pioviggine

Da quanto scritto fin ora emerge che il prossimo weekend ormai imminente passerà dunque sotto gli influssi dell’Alta pressione di matrice azzorriana, ma allo stesso tempo la nuvolosità aumenterà in special modo lungo il versante tirrenico centro-settentrionale, generando persino qualche pioviggine, come vedremo nel prossimo paragrafo. Inoltre, non è esclusa anche la formazione di qualche nebbia soprattutto tra ferrarese e rodigino, con visibilità estremamente ridotta.

Super raffreddamento del vortice polare, che ne sarà dell’inverno? Due ipotesi

La domanda però che affligge molti appassionati di meteorologia e addetti ai lavori è: quali saranno le sorti di questa seconda parte invernale, dopo l’ondata di freddo appena trascorsa? Dando uno sguardo alla stratosfera emerge un vortice polare in salute, che si raffredderà ulteriormente nel corso dei prossimi giorni. Insomma, un vortice polare piuttosto compatto ai piani alti dell’atmosfera, testimoniato anche da un nuovo innalzamento dell’indice NAM. Alla base di questo, si aprono due possibili piste per il proseguo stagionale, vediamo quali sono.