METEO – TEMPERATURE di stampo PRIMAVERILE con massime oltre i 20°C e picchi fino a 25°C in alcune regioni

Temperature oltre i 20°C già nella giornata di ieri

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’avvicinamento del campo di alta pressione presente sull’Europa centrale. Questo ha portato una maggiore stabilità atmosferica in Italia, inibendo anche l’instabilità pomeridiana che ha caratterizzati i primi due giorni della settimana sulle regioni meridionali. Cieli soleggiati si sono avuti dunque da Nord a Sud con temperature in aumento. Sulle regioni tirreniche centrali e sulle pianure del Nord, come avevamo ampiamente previsto, le temperature massime hanno raggiunto e superato i 20°C. Da notare come sulle pianure del Friuli Venezia Giulia si siano avuti picchi di 23°C-24°.

Temperature elevate anche tra oggi e domani con possibili picchi di 25°C

Nella giornata odierna il campo di alta pressione continua ad avvicinarsi al Mediterraneo centrale, portando i suoi massimi di pressione in quota proprio sull’Italia nord-orientale. Condizioni meteo stabili e cieli soleggiati caratterizzeranno ancora tutte le regioni con temperature in ulteriore aumento. Sulle regioni tirreniche centrali e al settentrione i valori massimi continueranno a superare i 20°C. La presenza dei massimi di pressione in quota sull’Italia nord-orientale porta una compressione dell’aria sottostante dovuta ai moti discendenti con conseguente riscaldamento della stessa. Sulla Pianura Padana orientale ci aspettiamo quindi ancora valori massimi fino a 23°C-24°C e non si escludono picchi fino a 25°C. Nella giornata di domani avremo invece un promontorio anticiclonico che dall’africa si estende verso il Mediterraneo centrale. Tempo ancora stabile e temperature di stampo primaverile su tutta l’Italia, ma con temperature massime al Nord in lieve calo.

Blando peggioramento in arrivo per il fine settimana ma con temperature ancora primaverili

Secondo i principali modelli matematici nel fine settimana l’Italia potrebbe essere raggiunta da un blando peggioramento: una circolazione depressionaria (si tratta di una goccia fredda) potrebbe traslare lentamente da ovest verso est, raggiungendo e coinvolgendo in particolar modo le Isole Maggiori. Incertezza ancora per il momento in quanto non si intravedono particolari effetti o fenomeni organizzati. Le temperature non dovrebbero subire grosse variazioni, con valori di stampo primaverile sia nei valori massimi che in quelli minimi. Vediamo infine la tendenza per la fine del mese e l’inizio di Aprile.

