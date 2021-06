METEO – Temperature impazzite in CANADA, fino a quasi +50 GRADI. Polverizzati i precedenti RECORD

Condizioni meteo: in arrivo temporali nelle ore pomeridiane

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in prevalenza stabili sull’Italia mentre in Canada le temperature hanno raggiunto picchi mai registrati prima con diversi record battuti. Nel frattempo sulla nostra penisola si denota la presesnza di un forte nucleo temporalesco sopra la città di Bergamo. Al centro-nord i cieli splendono anche se l’instabilità pomeridiana si farà sentire quest’oggi: previsti temporali tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto. I cieli continueranno a mantenersi sereni o poco nuvolosi sulle restanti regioni. Le temperature al sud continueranno a mantenersi decisamente elevate, con valori oggi fin’oltre i +40°C.

Superati i +44°C al sud Italia, vediamo dove

Meteo – L’anticiclone sub-tropicale sta dando i suoi frutti con il suo caldo alito. Le temperature anche oggi sono schizzate al di sopra dei 40°C. Nella giornata di ieri tra Sicilia, Calabria e Puglia le temperature massime hanno oltrepassato la barriera dei 40°C: dalla rete Meteonetwork, la temperatura massima assoluta è stata raggiunta dalla stazione meteo di Rizziconi con 43,1°C; a seguire si evidenziano i 42,9°C di Bova (sempre in Calabria) ed infine i 42,3°C di Carini, in provincia di Palermo. Quest’oggi si segnala un valore decisamente elevato, per il momento il più elevato raggiunto fin’ora in Europa: ben 44,9°C a Noto (SR), a causa dei venti di caduta dai Monti Iblei. Nel fine settimana le condizioni meteo in Italia potranno cambiare: è in arrivo infatti una nuova perturbazione che potrebbe decretare il primo break dell’estate.

Maltempo in arrivo in Italia, con il primo break estivo

Meteo weekend – Il maltempo si prenderà una tregua tra venerdì e sabato in Italia, grazie alla breve espansione di un campo d’alta pressione. Tuttavia, dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici però, si evidenzia un passaggio temporalesco nel corso della giornata di domenica, causato dal transito di una saccatura d’aria di origine atlantica in quota. Tale ipotesi (portata avanti dal modello GFS) sembrerebbe coadiuvata dal modello Europeo con una saccatura meno accentuata. Atteso dunque un fronte freddo con possibili temporali, calo delle temperature e possibili grandinate ; intanto in Canada per il terzo giorno di fila, si registrano temperature da record. Scopriamole insieme nell’ultimo paragrafo.

