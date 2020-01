METEO – Temperature in picchiata in ITALIA e NEVE in arrivo fino a quote basse. Ecco le regioni colpite

Inverno alla riscossa in Italia L’ imminente ingresso di una perturbazione di matrice nord-atlantica sul Mediterraneo porterà maltempo di stampo invernale in Italia. Termina così l’egemonia dell’Anticiclone sul nostro paese con il sole e il clima mite nelle ore centrali della giornata, piogge, temporali, raffiche di vento e soprattutto neve in arrivo da stasera e nel corso di tutto il prossimo weekend. Si inizierà dal Piemonte, Valle d’ Aosta e Liguria per poi procedere su tutte le regioni settentrionali entro domani e a seguire sulle regioni centro-meridionali. Temperature in crollo da stanotte. Weekend caratterizzato da freddo e neve in Italia Crollo delle temperature nel corso del weekend sull’Italia con le correnti fredde in entrata sul Mediterraneo dal nord Europa. Oltre alle precipitazioni sull’Italia dopo settimane di gran secco avremo anche clima invernale da nord a sud con la neve che raggiungerà aree di bassa quota. Soprattutto tra Emilia Romagna, Marche, basso Piemonte, Umbria, Abruzzo i fiocchi si potranno spingere fino a quote collinari. Neve in arrivo in Italia fino a quote basse Con le temperature in brusco calo in Italia le nevicate potranno raggiungere quote molto basse da stanotte ad iniziare dal Piemonte e Valle d’Aosta per poi procedere su Lombardia Emilia Romagna e Triveneto. Non si escludono fiocchi sulle vallate alpine fino al fondovalle, mentre in Appennino la neve cadrà a tratti anche abbondante sul versante adriatico e fino a quote medio-basse.

Crollo delle temperature Tutto confermato, dalla serata di oggi il maltempo tornerà in Italia con piogge e nevicate. L’ inverno decide così di farsi rivedere in Italia con la prima vera perturbazione del 2020 di natura nord-atlantica e con annesse correnti fredde in quota. Non si tratterà di una epocale irruzione di freddo e Neve, tuttavia avvertiremo un crollo delle temperature dopo settimane di clima mite durante le ore centrali della giornata specie sulle regioni centro-meridionali.

Tendenza meteo prossima settimana Si rivedono le nubi foriere di precipitazioni in Italia ad iniziare da queste prime ore del mattino sulle regioni nord-occidentali. Prime piogge o nevicate in montagna attese da stasera sul Piemonte, a seguire precipitazioni diffuse in tutta Italia. Crollo delle temperature in Italia durante il weekend. L’ inverno 2020 entra nel vivo in questo periodo dell’anno e il freddo si farà sentire maggiormente in tutta Italia nel corso del weekend, ma l’ Anticiclone tornerà a prevalere in Italia già dall’inizio della prossima settimana con il bel tempo di ritorno e con le temperature in lenta ripresa.