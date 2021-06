METEO – Temperature ROVENTI in arrivo al Sud, con valori sopra i 40°C. Vediamo dove i picchi più alti e quando

Situazione meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. La Penisola Italiana si trova divisa in due sotto il profilo meteo. Come già iniziato nel weekend, le regioni di nord-ovest si trovano sotto l’influenza di correnti più umide e più fresche spinte dalla saccatura atlantica che ha raggiunto l’Europa occidentale. Su queste regioni avremo quindi condizioni meteo instabili con piogge e temporali, specie sui rilievi alpini. Sul resto dell’Italia il promontorio di alta pressione mantiene stabili le condizioni meteo, con cieli poco nuvolosi e clima caldo.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nei prossimi giorni la saccatura atlantica si andrà ad isolare a ridosso della Francia e portando ancora instabilità sulle regioni settentrionali, con piogge sparse specie al Nord-Ovest e sui settori alpini. L’Italia centro-meridionale e le Isole continueranno ad essere interessate dall’anticiclone africano, con tempo stabile e asciutto e temperature in ulteriore aumento al Sud e Sicilia, con valori oltre i 40°C e di cui parleremo tra poco. Avremo una bassa presenza di nubi ma i cieli risulteranno offuscati dalla presenza in atmosfera di sabbia proveniente dal deserto del Sahara. Prima di fare un focus sulle temperature, vediamo prima la tendenza meteo per il weekend.

Tendenza meteo per il weekend

Nel precedente articolo abbiamo visto la tendenza meteo per il weekend basandoci sugli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF. Vediamo ora quale tendenza ci aspetta secondo il modello americano. Stando agli ultimi aggiornamenti di GFS, appena prima del weekend il cut-off sulla Francia scivolerà verso nord-est. Nel fine settimana una nuova depressione proveniente dall’Atlantico settentrionale raggiungerà le Isole Britanniche e poi si porterà a ridosso della Francia, mentre l’anticiclone africano tenderà a rimontare sul Mediterraneo e sull’Italia. In questo modo avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo, con tempo stabile e soleggiato ma con ancora temporali sull’arco alpino. Possibile nuovo peggioramento al Nord-Ovest dalla serata di domenica. Andiamo ora a vedere che temperature ci aspettano in questi giorni, con picchi oltre i 40°C.

CONTINUA A LEGGERE