METEO – FORTI TEMPORALI in sviluppo sull’ITALIA, ecco dove colpiranno

Meteo: Italia divisa tra caldo record e temporali

Meteo – L’Italia si ritroverà letteralmente divisa in due nelle prossime ore. Una bolla d’aria calda avvolge ormai gran parte del sud Italia, con le temperature che sulla Sardegna hanno raggiunto già i +40°C. Le regioni settentrionali, invece, dovranno fare presto i conti con il ritorno del maltempo; infiltrazioni umide oceaniche, infatti, stanno già favorendo lo sviluppo di piogge e temporali sulle regioni di nordovest, con rischio nubifragi nelle prossime ore.

Tempo in atto sull’Italia

Meteo – Osservando l’immagine satellitare, si notano già le prime strutture temporalesche in formazione sul Piemonte occidentale e sulla Valle d’Aosta. Data l’energia in gioco molto elevata, i fenomeni risultano già particolarmente intensi con vivaci fulminazioni e colpi di vento. Le piogge hanno raggiunto anche la città di Torino, dove nelle prossime ore non si escludono forti temporali e grandinate. Locali temporali stanno prendendo forma anche sulle Dolomiti, mentre al sud e sulle due Isole Maggiori splende il sole con caldo in deciso aumento.

Prossime ore a rischio nubifragi tra Piemonte, Lombardia e regioni alpine

Meteo – L’area instabile è prevista estendersi nelle prossime ore anche al resto del Piemonte, sulla Lombardia centro-settentrionale, Trentino-Alto Adige e settori alpini. I fenomeni temporaleschi potranno inoltre prendere forma anche sul Veneto ed il Friuli. L’aria fresca in arrivo in quota andrà ad interagire con quella molto calda ed umida presente nei bassi strati; in tal modo i temporali potranno assumere carattere di forte intensità con grandinate e colpi di vento, arrecando qualche disagio.

