Meteo – Tempo in deciso miglioramento, ma dal weekend si aprono nuovi scenari invernali

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo la perturbazione autunnale di ieri, ci apprestiamo a vivere una pausa dal maltempo nel corso delle prossime ore. Osservando l’ultima immagine satellitare, si denota la presenza di qualche rovescio sulla Calabria e sullo stretto di Messina. Nuvolosità che insisterà sulle regioni dell’estremo sud, per poi lasciar spazio ad un marginale miglioramento nel corso delle ore notturne. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per oggi 23 Novembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 23 Novembre: AL NORD: Al mattino residue piogge sulle coste romagnole, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, isolati fenomeni sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. AL POMERIGGIO: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, isolate piogge sulle coste marchigiane. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità tra Lazio, Umbria e Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio qualche pioggia anche in Sardegna, invariato altrove e ampie schiarite sui settori adriatici. In serata ancora piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Tregua dalla pioggia tra oggi e domani

Meteo domani – Campo barico in progressivo miglioramento per l’allontanamento del vortice depressionario verso i Balcani. Questa condizione porterà un rapido e repentino miglioramento del tempo meteorologico, con maggiori spazi di sereno e temperature in lieve aumento. Un piccolo promontorio anticiclonico ci accompagnerà fino a Venerdì quando potrebbe arrivare una nuova perturbazione di stampo invernale.

Meteo weekend, ecco cosa aspettarci

Condizioni meteo che dovrebbero però peggiorare sul finire della settimana con i principali modelli che mostrano una saccatura in ingresso sull’Italia. Ancora molti dettagli da chiarire ma tra Sabato e Domenica questa potrebbe portare un rapida fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud seguita dall’afflusso di aria più fredda con calo della quota neve specie in Appennino. Ancora presto per dare maggiori informazioni a riguardo e per questo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

