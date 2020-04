METEO – Tempo in graduale miglioramento sull’ITALIA, ma rimane piuttosto FREDDO, i dettagli

La prima metà della giornata odierna è risultata piuttosto instabile, con la neve che è riuscita ad imbiancare a quote molto basse, soprattutto se in relazione al periodo: nel corso della notte infatti, nevicate anche a tratti intense si sono abbattute nelle zone interne della Campania fin sui 300/400 metri. Piogge si sono successivamente riversate su tutte le regioni meridionali, anche se solo alcune zone della Sicilia hanno beneficiato di qualche precipitazione.

Le prossime saranno ore invernali

Sebbene il tempo è in miglioramento in queste ore poiché la saccatura sta esaurendo i suoi effetti sotto il punto di vista delle precipitazioni, dal punto di vista termico il freddo artico continentale continuerà a farsi sentire: se già questo pomeriggio i valori di temperature sono risultati piuttosto sotto la media del periodo, anche nel corso della serata (ma anche della nottata) ventura le cose non cambieranno: la giornata così come si è aperta con un clima più similarmente invernale o tardo invernale, così si concluderà.