Meteo – Tempo in miglioramento sull’Italia, ma non escluso qualche rovescio nelle prossime ore, ecco dove

Miglioramento in atto sull’Italia

Un fronte di maltempo ha attraversato buona parte del nord Italia tra la giornata di ieri e quella ancora precedente a causa dell’avvicinamento di un cavo perturbato di natura atlantica in allungamento dall’omonimo Oceano. Piogge e temporali sono dunque tornati a contrassegnare il clima italiano e localmente anche in maniera intensa, provocando talvolta qualche disagio. Il tempo è rimasto e rimane tutt’ora stabile e asciutto al centro-sud, mentre al settentrione è evidente in queste ore un miglioramento dovuto proprio alla traslazione verso oriente del predetto fronte instabile.

Tempo più stabile oggi

Il miglioramento in atto consiste pertanto in condizioni meteo che appaiono praticamente stabili e asciutte ovunque questo pomeriggio, con assenza totale di fenomeni se non estremamente localizzati sull’arco alpino. Questo miglioramento è dovuto sostanzialmente anche alla nuova espansione dell’Anticiclone afroazzorriano che, prima della suddetta parentesi di maltempo, ha comunque rivestito l’Italia per lunghi tratti della settimana corrente.

Clima che rimane mite, non escluso qualche rovescio nelle prossime ore

Nonostante il transito di un cavo perturbato che ha determinato comunque un peggioramento sulla nostra Penisola, sia pur rilegato alle sole aree settentrionali, le condizioni climatiche sul nostro Paese sono rimaste e rimangono tutt’ora tutt’altro che autunnali, con temperature spesso e volentieri oltre la media del periodo di alcuni gradi, specie nei valori minimi. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo inoltre non è da escludere qualche nuovo rovescio nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Possibile qualche isolato e blando rovescio in Liguria e sull’alta Pianura Padana

Un flusso di correnti umide rimane comunque attivo al settentrione ed è responsabile di una nuvolosità che si mantiene generalmente presente nel settore. Tale nuvolosità potrebbe dar vita nelle prossime ore a qualche isolato e blando rovescio, che potrebbe coinvolgere in particolare la Liguria, specie centro-orientale e le aree più settentrionali della Pianura Padana. Altrove le condizioni meteo non solo rimarranno più stabili, ma anche accompagnate da clima piuttosto mite, soprattutto se relazionato al periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.