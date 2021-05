METEO – Tempo in prevalenza STABILE nel WEEKEND, ma persiste l’INSIDIA MALTEMPO, i dettagli

L’evoluzione a scala sinottica profilata dai principali centri di calcolo suggerisce un Anticiclone afroazzorriano in ripresa che torna nuovamente a spingersi, dopo tanto tempo, verso il Mediterraneo e la nostra Penisola nei prossimi giorni. Ciò però non basterà a favorire condizioni meteo di generale bel tempo sullo stivale, con le piogge e i temporali che interesseranno settori diversi a seconda della giornata di riferimento . Le temperature tuttavia tenderanno ad aumentare nelle aree escluse dal maltempo, in virtù della predetta spinta dell’Anticiclone.

Anche quest’oggi il maltempo si appropria di alcuni settori dello stivale a causa di una circolazione di aria più instabile di matrice atlantica sul Mediterraneo. Piogge e temporali, localmente anche a carattere di nubifragio, hanno colpito nel pomeriggio le regioni nordorientali, non mancando di apportare qualche danno. Tuttavia l’instabilità si è da subito estesa nella giornata odierna anche a parte del centro con gli ultimi rovesci che ne stanno interessando in queste ore specifici settori.

Maltempo all’estremo nord, possibile qualche pioggia tra Sardegna e Toscana

Principalmente il flusso atlantico oltralpe porterà i suoi effetti più evidenti sulle aree dell’estremo nord del Paese, dove piogge e possibili temporali localmente potrebbero risultare anche piuttosto intensi. Tuttavia, un corridoio umido all’interno del Mediterraneo potrebbe provocare qualche pioggia anche più a meridione, in particolare in Toscana per la giornata di sabato 22 e in Sardegna per la giornata di domenica 23 maggio. Si tratterà comunque di una tendenza da confermare con i fenomeni che sarebbero perlopiù isolati e anche mediamente deboli o al più moderati. Più asciutto sul resto della Penisola e con temperature in aumento.