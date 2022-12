Meteo – Tempo stabile e ampie schiarite sull’Italia, ma nuvolosità e piogge interessano le regioni centrali

Piogge su alcune regioni d’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un piccolo promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo centro-meridionale, mentre un piccolo nucleo freddo in quota è presente a nord-est dell’Italia. A questo è associato un piccolo fronte instabile che dall’Europa centrale si estende fino alle regioni centrali, portando piogge e locali temporali soprattutto su Toscana, Umbria e Marche, con qualche fenomeno isolato che potrà interessare l’Alto Lazio. Nella giornata di domani il flusso umido dovrebbe spostarsi verso Lazio e Abruzzo, portando però solo qualche fenomeno isolato.

Saccatura artica in discesa sull’Europa

La presenza di un robusto anticiclone sulla Groenlandia sta favorendo la discesa di aria molto fredda di natura artica dalla Scandinavia verso l’Europa. Entro la giornata di domani avremo una circolazione depressionaria colma di aria molto fredda tra la Scandinavia, l’Europa centrale e fino alle Isole Britanniche, con temperature dai 4 agli 8 gradi sotto le medie del periodo. Manovre invernali iniziano quindi a farsi vedere sul vecchio continente in questo primo mese della stagione fredda.

Peggioramento sull’Italia per l’Immacolata

Nella giornata di giovedì la saccatura artica si andrà ad espandere verso l’Europa occidentale, richiamando un vortice depressionario dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un intenso peggioramento meteo sull’Italia nella seconda parte della giornata dell’Immacolata, con piogge e temporali che entro la notte su venerdì colpiranno tutto il Centro-Nord. Giornata di venerdì che vedrà quindi piogge diffuse e temporali sparsi sulle regioni centro-settentrionali, con nevicate anche abbondanti sulle Alpi e la possibilità di fiocchi fino in bassa collina sul Piemonte a causa dell’aria fredda intrappolata al Nord-Ovest. Importante rialzo termico invece al Centro-Sud con temperature al di sopra della media, anche di 6-8 gradi sulle regioni meridionali.

CONTINUA A LEGGERE​

Ipotesi irruzione fredda dal Rodano sul finire del weekend per diversi modelli

Peggioramento meteo che potrebbe prendere una piega prettamente invernale durante il secondo weekend di dicembre. La rotazione della vasta circolazione depressionaria nel cuore dell’Europa potrebbe far affluire aria fredda dalla porta del Rodano. Presto ovviamente per qualsiasi dettaglio ma in questo caso è lecito attendersi una fase di maltempo da Nord verso Sud con fenomeni anche intensi e neve che, stante l’ingresso di aria più fredda, potrebbe facilmente raggiungere anche le quote collinari.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.