Meteo – Tempo stabile in Italia fino a metà settimana, poi arriva il maltempo anche intenso su alcune regioni

Continua il dominio dell’alta pressione sul Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale, con valori di pressione al suolo intorno ai 1025 hPa, mentre il flusso perturbato continua a scorrere alle alte latitudini. Questo porta tempo stabile in Italia ma con molta presenza di nebbie e nuvolosità bassa.

Bel tempo oggi ma con nebbie e nubi basse su alcune regioni

Come abbiamo appena detto, l’alta pressione continua a portare tempo stabile in Italia con assenza di precipitazioni ed anche cieli soleggiati, ma non su tutti i settori. Ecco le previsioni per oggi lunedì 20 Febbraio: Al Nord: Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, variabile altrove. Al pomeriggio nessuna variazione, con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbie e nubi basse sulle aree pianeggianti. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sulle coste tirreniche, banchi di nebbia tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori. In serata ancora tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino poco nuvoloso su Campania, Molise e Puglia, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Stabilità prevista fin verso metà settimana, poi le condizioni meteo dovrebbero volgere verso un peggioramento.

Tempo in peggioramento nella seconda parte di settimana

I principali modelli mostrano per i prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre elevarsi in Atlantico, andando a bloccare i flussi zonali. Seconda parte della settimana che dovrebbe quindi vedere una goccia fredda in quota affondare verso la Penisola Iberica, andando a richiamare un flusso di correnti umide e instabili verso il Mediterraneo centrale. Queste porterebbero tra giovedì e venerdì piogge e acquazzoni sparsi al Nord e in parte sulle regioni centrali, con neve sui rilievi fino a quote medie su Alpi e Appennino settentrionale e quota neve più alta sull’Appennino centrale. Tempo più asciutto invece al Sud e con temperature in aumento grazie alle correnti meridionali.

Intenso maltempo per il modello GFS nell’ultimo weekend di febbraio con neve abbondante

Peggioramento meteo di fine febbraio che appare ancora incerto nella dinamica ma che comunque viene confermato anche oggi dai modelli. L’americano GFS mostra l’ingresso di aria più fredda nel prossimo weekend sul Mediterraneo centrale con l’approfondimento entro Domenica di un vortice depressionario che dovrebbe dispensare maltempo su tutta la Penisola. Prevista anche neve abbondante sulle montagna fino a quote medio-basse.

