Meteo – Tempo stabile in Italia grazie al dominio anticiclonico, tanto sole ma anche nebbie e nubi basse

Situazione sinottica sull’Europa

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione dominare su gran parte del vecchio continente. Massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa tra Mediterraneo centrale ed Europa centrale, con conseguente elevata stabilità atmosferica sulla Penisola Italiana e temperature in rialzo soprattutto al Centro-Nord.

San Valentino stabile in Italia con sole prevalente

Come abbiamo appena visto, il Mediterraneo si trova sotto un dominio anticiclonico che porta una elevata stabilità atmosferica sull’Italia in questo giorno di San Valentino. Vediamo dunque le previsioni meteo per oggi 14 Febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali foschie sul Veneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno, locali addensamenti su Puglia e Calabria. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, innocui addensamenti tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Prossimi giorni ancora con l’alta pressione, non solo sole ma anche nebbie e nubi basse

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a dominare sul Mediterraneo, ma abbassandosi di latitudine e permettendo quindi maggiori infiltrazioni di aria umida da ovest. Condizioni meteo che si manterranno stabili su tutta la Penisola Italiana con sole prevalente, ma avremo anche la presenza di nebbie e nubi basse specie su Pianura Padana e settori tirrenici, anche persistenti lungo il corso del Po. Le temperature tenderanno ad aumentare su tutta l’Italia, rendendo il clima quasi primaverile, con valori termici anche di 6-8 gradi sopra la media soprattutto al Centro-Nord.

Tempo stabile almeno fino al weekend ma con parziale interessamento di aria più fredda

Settimana che sarà caratterizzata da condizioni meteo asciutte e clima relativamente mite, specie in quota, su tutta l’Italia. Anche il prossimo weekend non dovrebbe fare particolare eccezione se non per un lieve calo termico. All’inizio della prossima settimana l’alta pressione potrebbe spostare i suoi massimi verso l’Atlantico permettendo il transito di aria più fredda sull’Europa centro-orientale. Parte di quest’aria fredda dovrebbe interessare anche il Mediterraneo riportando valori più consoni al periodo.

