Meteo – Nessuna variazione fino al weekend, l’alta pressione insiste sull’Italia

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione che ormai da qualche giorno domina sul panorama italico ed europeo, portando un generalizzato miglioramento delle condizioni meteo. Clima ancora fresco al sud, con residue precipitazioni, ma con il resto della penisola condizionato da una vera e propria bolla anticiclonica. Aumento termico su tutta la penisola, con valori di temperatura massima al di sopra delle medie.

Previsioni meteo per oggi 13 Febbraio

Ecco le previsioni meteo per oggi lunedì 13 febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali foschie possibili lungo il corso del Po. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, tornano le foschie sulla Pianura Padana. Al Centro: Al mattino tempo stabile con ampie schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare specie su Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Prossimi giorni con alta pressione dominante

Nel corso dei prossimi giorni avremo un vasto promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo si estenderà fino alla Scandinavia. Questo porterà tempo stabile in Italia con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, in particolar modo in Pianura Padana dove potranno risultare persistenti lungo il corso del Po. Temperature massime che infatti potranno superare i 15°C su molte città italiane di pianura, portando cosi un assaggio di primavera.Alta pressione che per il resto della settimana, porterà anche un aumento delle temperature, le quali si porteranno ovunque sopra la media, anche di 8 gradi al Nord. Vediamo la tendenza.

CONTINUA A LEGGERE​

Ipotesi maltempo dopo il weekend? Vediamo i dettagli

Dopo il prossimo weekend i principali modelli matematici fiutano il transito di una saccatura depressionaria ad est dell’italia; questa potrebbe portare un calo delle temperature ed il ritorno del maltempo. Essendo ancora elevata la distanza temporale non è possibile tracciare una tendenza con maggiore probabilità. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.