METEO – Tempo stabile, tanto SOLE e clima di PRIMAVERA, qualche disturbo nuvoloso domani. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna avremo un aumento di pressione sul Mediterraneo che porterà tempo stabile e cieli soleggiati su gran parte dell’Italia. Ma una depressione presente sulla Penisola Iberica si muoverà verso levante e nei prossimi giorni porterà maltempo anche intenso sulla Penisola Italiana. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – La giornata odierna su Milano e la Lombardia sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche innocuo addensamento sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli completamente sereni. La presenza di stabilità e cieli sereni porta una diminuzione delle temperature minime ed un aumento di quelle massime e su Milano saranno comprese tra 4°C e 17°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani su Milano e la Lombardia sarà caratterizzata da nuvolosità in transito ma per lo più asciutta. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di qualche velatura. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su Milano e su gran parte della Lombardia, maggiori addensamenti sui settori alpini con locali fenomeni associati, nevosi a quote medio-alte. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite e residui fenomeni sui settori alpini al confine con il Trentino. Temperature in aumento nei valori minimi e in rialzo in quelli massimi, comprese su Milano tra 6°C e 14°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per la settimana.