METEO – TEMPORALI anche intensi in arrivo al Nord con TEMPERATURE in calo, possibili GRANDINATE

Alta pressione ancora ben salda sul Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il passaggio di una piccola oscillazione del flusso atlantico nella giornata di sabato che ha portato un calo dei valori di geopotenziale al Nord con qualche pioggia e lieve attenuazione del caldo, da ieri l’alta pressione si è di nuovo rinforzata ed ora risulta ben salda sul Mediterraneo. Bel tempo quindi in Italia con prevalenza di cieli soleggiati da Nord a Sud. Nel corso delle pomeridiane acquazzoni e temporali in formazione sulle Alpi e localmente in Appennino e con fenomeni in sconfinamento verso la Pianura Padana entro la serata. Caldo molto intenso su tutta la Penisola, con punte fino a sfiorare i 40°C sia in Pianura Padana che nelle pianure e vallate interne del Centro-Sud.

Flusso perturbato alle medie latitudini nei prossimi giorni

I principali modelli matematici mostrano per i prossimi giorni il flusso perturbato in rinforzo sull’Europa alle medie latitudini, con delle oscillazioni che andranno ad interessare anche la Penisola Italiana portando un calo dei valori di geopotenziale ed infiltrazioni di aria più fresca ed umida in quota. Condizioni meteo instabili caratterizzeranno soprattutto il Nord tra domani e mercoledì con piogge sparse e locali temporali. Fenomeni molto intensi possibili in Pianura Padana, dove non sono escluse locali grandinate. Acquazzoni e temporali pomeridiani interesseranno anche l’Appennino e con sconfinamenti verso le regioni adriatiche specie nella giornata di mercoledì. In queste due giornate anche le temperature subiranno un lieve calo, portando una attenuazione del caldo, più evidente sulle regioni settentrionali dove le massime difficilmente supereranno i 32°C-33°C.

Alta pressione in rimonta tra giovedì e venerdì

Dopo l’arretramento dei prossimi giorni, il campo di alta pressione dovrebbe tornare a rimontare sul Mediterraneo tra le giornate giovedì e venerdì, con il flusso perturbato che torna a scorrere a latitudini leggermente più elevate. Maggiore stabilità atmosferica caratterizzerà quindi in Italia, con cieli soleggiati e solo qualche fenomeno pomeridiano sulle Alpi e localmente in Appennino. Temperature di nuovo in lieve rialzo, specie al Nord, con le massime che torneranno nuovamente sopra i 35°C anche in Pianura Padana.

Meteo weekend: clima caldo ma con correnti a tratti instabili

Ultimo weekend di luglio che dovrebbe vedere condizioni meteo tipicamente estive su buona parte dell’Italia. L’alta pressione dovrebbe ancora proteggere in larga parte il Mediterraneo ma potrebbero non mancare infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota. Il modello americano GFS ad esempio mostra per la giornata di Domenica correnti nord-occidentali specie sulle regioni del Nord Italia che potrebbero dar luogo ad acquazzoni e temporali sparsi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni