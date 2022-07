METEO ITALIA – l’anticiclone arretra, più TEMPORALI nei prossimi giorni specie su queste regioni

Ultima settimana di luglio che inizia con l’aria africana, ancora punte di è +40 gradi

Situazione sinottica all’inizio di questa ultima settimana di luglio che vede ancora un robusto promontorio africano sul Mediterraneo. Condizioni meteo che si mantengono per lo più asciutte in Italia anche se entro il pomeriggio qualche temporale non mancherà di interessare l’arco alpino. Temperature massime che anche nella giornata di oggi potrebbero sfiorare o localmente superare i +40 gradi specie su Pianura Padana, zone interne del Centro, Puglia e Basilicata.

Prossimi giorni arretramento dell’anticiclone e più temporali in Italia

Principali modelli che concordano sull’evoluzione meteo per i prossimi giorni la quale vedrà un graduale arretramento dell’anticiclone africano. Il calo dei geopotenziale e l’inserimento di correnti più umide in quota porterà condizioni meteo maggiormente instabili soprattutto al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud dove non mancheranno temporali sparsi. Anche le temperature subiranno un lieve calo che sarà più sensibile sulle regioni settentrionali.

Meteo weekend: clima caldo ma con correnti a tratti instabili

Ultimo weekend di luglio che dovrebbe vedere condizioni meteo tipicamente estive su buona parte dell’Italia. L’alta pressione dovrebbe ancora proteggere in larga parte il Mediterraneo ma potrebbero non mancare infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota. Il modello americano GFS ad esempio mostra per la giornata di Domenica correnti nord-occidentali specie sulle regioni del Nord Italia che potrebbero dar luogo ad acquazzoni e temporali sparsi.

Meteo agosto: ecco come potrebbe iniziare l’ultimo mese dell’estate

Questa settimana chiuderà il mese di luglio, sotto il profilo meteo probabilmente uno dei peggiori con temperature ben sopra le medie e praticamente senza piogge. Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano per i primi giorni di agosto un certo dinamismo. Il Mediterraneo centrale potrebbe infatti vedere il transito di correnti instabili e forse anche di una piccola goccia d’aria fredda in quota. Se confermato il mese di agosto potrebbe dunque iniziare con condizioni meteo relativamente instabili e soprattutto con calo decisamente meno opprimente.

