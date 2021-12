METEO – TEMPORALI e NEVE a BASSISSIMA QUOTA ancora in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Tempo in visibile peggioramento sull’Italia

A seguito di una giornata come quella di ieri trascorsa all’insegna della visibile stabilità sull’Italia, le condizioni meteo sono peggiorate altrettanto visibilmente in quella odierna con l’arrivo di neve a bassissima quota e finanche in pianura su molte zone del nord. Questo è dovuto all’avanzamento di una saccatura di origine polare marittima che ha causato letteralmente un tracollo delle temperature, mentre al centro-sud si risente attualmente di un richiamo di correnti più miti.

Neve a Milano e Torino, fiocchi fin sulla costa in Liguria

Il peggioramento di stampo prettamente invernale sta interessando fin da questa mattina la nostra Penisola con l’ingresso di precipitazioni che assumono in molti casi carattere nevoso fino in pianura. Neve con accumulo ha in particolare interessato (e continua ad interessare) Milano e Torino, con fiocchi segnalati fin sulle coste della Liguria centrale, tra il genovese e il savonese. Nevicate in pianura anche in Emilia, mentre la quota risulta leggermente più alta nella parte centro-orientale dell’Emilia-Romagna.

Prossime ore arrivano temporali e nevicate ancora a bassa quota

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo appariranno ancora perturbate e con maltempo che andrà estendendosi anche su alcuni settori centrali, come vedremo nel prossimo paragrafo. Stando infatti alle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo in serata sono ancora previste nevicate o episodi di pioggia mista a neve fino in pianura in particolare in Lombardia. Neve fin sui 300/400 metri sulle zone interne del Veneto, mentre in pianura sarà pioggia sulle regioni nordorientali, dove non è comunque possibile escludere attività temporalesca. E al centro?

