METEO – TEMPORALI ed ACQUAZZONI in formazione e pronti a colpire queste regioni; i dettagli

Meteo, la situazione sinottica

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione meteorologica in Italia volge verso un graduale miglioramento, per l’arrivo da ovest di un campo anticiclonico. Tuttavia, sulle regioni meridionali permane una residua circolazione fresca in quota, in transito dai quadranti nordorientali, responsabile dell’instabilità diurna. Temporali e locali grandinate sono pronte a colpire nelle prossime ore molte regioni del sud e parte delle due Isole Maggiori. Vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Tempo in atto, temporali in sviluppo al sud e Sicilia

Meteo – Il riscaldamento diurno, grazie all’ampio soleggiamento del mattino, sta attivando i primi moti convettivi sulle regioni meridionali italiane. Osservando l’immagine satellitare, ma ancor più l’ultimo scatto del radar, i primi temporali hanno già preso forma su Calabria, Puglia e Dorsale Appenninica meridionale; i fenomeni più intensi al momento vengono segnati nel catanzarese, con accumuli già prossimi ai 40 mm, così come nel tarantino. Celle localizzate stanno prendendo forma anche sulle zone interne di Campania, Molise, tra basso Lazio ed Abruzzo nonché sui settori montuosi di Calabria e Sicilia.

Evoluzione prossime ore

I fenomeni di cui poco sopra vi abbiamo parlato, tenderanno nelle prossime ore ad accentuarsi ed estendersi alle aree limitrofe. In particolare ci attendiamo un pomeriggio ed una prima parte della serata decisamente instabile ancora su Calabria, Basilicata, Salento e zone interne tra Campania, Molise e basso Lazio; i fenomeni verranno pilotati dal flusso in quota anche alle aree costiere ioniche, quindi interessando localmente anche i settori balneari. Temporali in accentuazione anche sulla Sicilia centro-meridionale, ed in progressiva estensione anche al catanese, siracusano, ragusano ed agrigentino, localmente anche in questo caso sin verso i settori costieri. Non si escludono fenomeni anche a carattere grandinigeno. Tempo più stabile al centro-nord e Sardegna, salvo occasionali brevi acquazzoni sui settori alpini piemontesi, Dolomiti e zone interne del cagliaritano. Generale miglioramento nel corso della sera, con generale riassorbimento dei fenomeni.

