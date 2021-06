METEO – TEMPORALI in azione in ITALIA, ma in miglioramento nelle PROSSIME ORE, ecco i dettagli

Il fronte perturbato generato dalla suddetta circolazione depressionaria transiterà nelle prossime ore verso i quadranti orientali, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo . Ciò determinerà una prima parte di serata instabile in particolare per il Friuli Venezia Giulia , prima che i rovesci e i temporali abbandonino definitivamente l’ Italia nel proseguire proprio verso est. Entro fine serata dunque il tempo potrà tornare asciutto pressoché ovunque, come vedremo nel prossimo paragrafo.

L’ Italia come spesso accade in questi casi risulta esattamente divisa a metà: la suddetta circolazione depressionaria ha causato nel corso di questo pomeriggio lo sviluppo di temporali termoconvettivi sulle zone più nordorientali del Paese , con fenomeni anche intensi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica. Dall’altro lato troviamo invece un caldo opprimente e afoso sulle regioni meridionali, anche se il clima appare decisamente estivo anche sulle regioni centrali e sulla restante parte del nord Italia.

L'Anticiclone di origine africana si mostra nuovamente prevalente all'interno del quadro sinottico del Mediterraneo centrale e della nostra Penisola, con le condizioni meteo di bel tempo che interessano quasi tutta Italia da nord a sud e con clima pienamente estivo. C'è tuttavia qualche eccezione dovuta alla presenza di una circolazione depressionaria di natura atlantica che rimane ancorata sui Paesi europei centrali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo asciutto su tutta Italia entro fine serata e con temperature in lieve calo, ma comunque estive

Il tempo dunque non solo migliorerà sulle aree nordorientali del Paese, laddove attualmente il maltempo è in azione, ma anche sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo si manterranno sostanzialmente stabili e asciutte. Le temperature, malgrado subiranno un lieve calo rispetto alle 24 ore precedenti, risulteranno comunque tipiche del periodo estivo, anche se di conseguenze con caldo più sopportabile. Il miglioramento atteso per la serata sarà tuttavia temporaneo, ma su questo torneremo dettagliatamente in seguito.