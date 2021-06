PREVISIONI METEO domani 30 giugno: calo TERMICO in vista, verso un esordio di LUGLIO con maggiore INSTABILITA’

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni centrali. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Nord: Al mattino locali piogge sulle Alpi centrali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo instabile sui settori alpini con acquazzoni e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora maltempo sulle regioni del Nord-Est, con piogge anche intense, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Area di bassa pressione in transito dall’Europa centrale verso oriente, che si avvicinerà sempre di più verso il territorio italiano e determinerà la formazione di temporali. Ad ovest è presente un cuneo di alta pressione che raggiunge l’Islanda con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Infine un’area di alta pressione di origine sub-tropicale continua a presenziare sul basso Mediterraneo accludendo le regioni del sud Italia, dove il caldo non perderà la presa.

Previsioni meteo per domani, 30 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi; maggiore nuvolosità sulla Sicilia. Al pomeriggio cieli irregolarmente coperti su Basilicata, Calabria e Sicilia, altrove non sono attese variazioni di rilievo. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o poco mossi.