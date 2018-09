Meteo – Temporali Italia: ecco le regioni più a rischio nelle prossime ore

Copione meteo di tarda estate sull’ Italia: sole prevalente al mattino salvo qualche nube in transito e locali piogge in Liguria, temporali al pomeriggio su molte regioni centrali, Alpi e Appennino. Solo dalla serata i temporali andranno man mano esaurendosi riportando la situazione meteo alla totale stabilità in nottata. Seguite come sempre tutte le previsioni sul nostro sito e non perdete i prossimi fondamentali aggiornamenti. […]