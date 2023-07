Meteo – Tendenza ad un miglioramento nelle prossime ore in un contesto tuttavia ancora perturbato: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano nella giornata odierna mediamente perturbate, con rovesci e occasionali temporali localmente anche intensi che interessano, in maniera perlopiù sparsa, tutti i settori del Paese da nord a sud. La fase di maltempo è viziata dall’azione di un cavo perturbato di natura atlantica che è affondato sul Mediterraneo centrale. Tale evoluzione porta anche un calo delle temperature generale sull’Italia.

Allerta meteo della Protezione Civile in Italia

Che la situazione evolvesse verso il maltempo nella giornata odierna era già evidente nei passati giorni ed era stato previsto correttamente non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che non a caso aveva ieri diramato un’allerta meteo per alcuni settori dello stivale valida per oggi. L’instabilità non si è fatta attendere e già per la verità a partire dalla giornata di ieri ha fatto prevalere i suoi effetti sulla Penisola.

Prossime ore verso un miglioramento, in un contesto ancora perturbato

Il culmine di quest’ondata di maltempo si è tuttavia registrato proprio nelle prime ore della giornata odierna e l’evoluzione sta già mostrando una tendenza ad un miglioramento che si concretizzerà, seppur in maniera parziale, nella serata odierna. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, nonostante i fenomeni progrediranno verso un esaurimento in molte aree del Paese, essi sopravviveranno in maniera localizzata su alcune aree dello stivale.

CONTINUA A LEGGERE.

Rovesci e possibili temporali isolati insistenti ancora in Umbria e tra Molise e Foggiano

Rovesci e possibili temporali nella serata odierna saranno dunque ancora possibili in alcune zone del Paese, tra queste ci sono sicuramente l’Umbria, ma anche con tutta probabilità le aree interposte tra il Molise e l’alta Puglia, in particolare il Gargano. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo segneranno pertanto un miglioramento, in molti casi accompagnato anche da schiarite quantomeno parziali e da temperature che tuttavia non subiranno variazioni significative rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.