METEO – Tendenza ECMWF con l’ITALIA spaccata a metà da una circolazione INSTABILE

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica evidenzia la presenza di una vasta circolazione instabile alle medie alte latitudini europee che sta permettendo la confluenza di nuvolosità sulle regioni del nord Italia; qui nel corso delle ore pomeridiane non mancheranno acquazzoni e temporali, con instabilità che si prolungherà fino alla giornata di mercoledì. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo dettagliate per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo – Queste le previsioni meteo per oggi 30 maggio: AL NORD: Molte nuvole al mattino sulle regioni del Nord con possibilità di deboli fenomeni associati, più asciutto tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio instabilità in aumento soprattutto su Alpi e Appennino con acquazzoni e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni in Friuli, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con addensamenti tra Toscana e Umbria e sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con temporali localmente anche intensi possibili nelle zone interne, locali sconfinamenti verso le coste adriatiche. Fenomeni in attenuazione dalla sera. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne della Sardegna con isolati acquazzoni o temporali, soleggiato altrove. In serata stabilità diffusa su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. I primi giorni del mese di giugno saranno caratterizzati da tempo stabile grazie ad una nuova rimonta altopressoria. Vediamo i dettagli.

Prima settimana di giugno in compagnia di una rimonta anticiclonica

Tendenza meteo – Dopo un fine settimana nel complesso perturbato e piovoso, la prima settimana di giugno dovrebbe essere caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Questo dispenserà tempo stabile e caldo in Italia con temperature decisamente alte al centro-sud. Dalle prime analisi modellistiche si evidenziano alcune zone che potrebbero raggiungere temperature piuttosto elevate: possibili picchi di +36/+38°C su Tavoliere delle Puglie, e sulle zone interne di Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Massime più contenute sulla Valle del Sacco, Casertano e Valle del Tevere. L’Italia potrebbe essere divisa in due secondo l’ultima tendenza meteo ECMWF: si evidenziano infatti possibili temporali pomeridiani per i prossimi giorni al nord, ma vediamo dove.

Tendenza meteo ECMWF: ecco le ultime notizie

Per la settimana corrente il modello europeo evidenzia una forte anomalia negativa di temperature sui settori centro-settentrionali del continente Europeo. Qui infatti la circolazione instabile potrebbe insistere, permettendo invece temperature più alte rispetto alle medie del periodo su penisola Iberica, parte della Francia e centro-sud Italiano. Per quanto riguarda le precipitazioni, si vede un’anomalia negativa su Gran Bretagna, Francia e Penisola Iberica. L’Italia dovrebbe vivere una settimana senza particolari variazioni, con anomalie positive invece sui paesi Balcani. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

